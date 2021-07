Fontenay-sous-Bois Fontenay en scènes Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Représentation d’Echappées Belles de la cie ADHOK Fontenay en scènes Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Fontenay en scènes, le lundi 19 juillet à 19:00

Echappées belles – Issue de secours : Compagnie Adhok Théâtre de rue itinérant – Lundi 19 juillet à 19h Foyer Matteraz – 45 min Spectacle proposé dans le cadre de l’été culturel 2021 du Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France En 2012, Doriane Moretus et Patrick Dordoigne ont ensemble créé le projet : «Les échappées belles». Deux spectacles ont vu le jour ; «Issue de secours», spectacle déambulatoire diurne et «Point de fuite», spectacle en fixe nocturne. Ce projet, conçu comme une aventure artistique et humaine s’est développé autour d’une question centrale; «Qu’est ce que vieillir? ». Impliquant des interprètes âgés de 60 à 80 ans, «Issue de secours» est encore actuellement en tournée en France et à l’international. Ils sont sept, disons d’âge mûr, sortis par erreur de la maison de repos qui les accueille. La porte de l’issue de secours était entrebâillée, alors pourquoi ne pas tenter l’aventure ? Représentation gratuite d’un des spectacles de la trilogie d’ADHOK : Echappées Belles ! Fontenay en scènes 2 avenue Rabelais 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Bois Cadet – Montesquieu – Le Terroir Val-de-Marne

