REPRESENTATION DE THEATRE – NOS ANNEES PARALLELES 2021-10-15 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-15 Cinéma "L'autre cité" Chemin des loisirs

Stenay Meuse

Stenay Meuse 12 EUR Deux voix parallèles, une mère et son fils, racontent leur parcours étonnant, tendre et chaotique. Deux regards posés sur le temps qui passe, deux vies qui se croisent.

L’une qui commence, l’autre qui s’éteint. Nos années parallèles, c’est l’histoire d’un amour universel, d’un lien indestructible. Un hymne à la vie ! Mise en scène : Virginie Lemoine

Avec : Valérie Zaccomer et Alexandre Faitrouni

Texte, adaptation, musique

Piano sur scène : Stéphane Corbin

Production : Créadiffusion

Durée: 1 h 30 Tarifs : 12 € / scolaires étudiants : 8 € / Elèves Ateliers théâtre : 5 €

