Pièce de Garance Maillot et Wanda Bernasconi jouée au Théâtre de la Cité Marco est une jeune femme de 26 ans qui a dû fuir son pays du fait de son homosexualité. Arrivée en France il y a 3 ans, elle a collaboré à l’écriture de cette première création originale. Ce qui devait être un solo est devenu un trio dans lequel Wanda Bernasconi et Garance Maillot tentent désespérément de porter le corps et la voix de Marco, envers et contre tout. Suivi d’un débat animé par la militante lesbienne Suzanne Robichon et de l’équipe de Lecture américaine Daphné Biiga Nwanak & Baudouin Woehl Évènement gratuit : retrouvez toutes les informations sur la pièce sur : www.theatredelacite.com réservation au 01 85 53 53 85 Spectacles -> Théâtre Théâtre de la Cité Internationale 17 boulevard Jourdan Paris 75014

