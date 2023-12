Représentation de la pièce « L’arbre à sang » Bibliothèque Oscar Wilde Paris, 7 février 2024, Paris.

Le mercredi 07 février 2024

de 18h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

En partenariat avec Les Plateaux Sauvages, la bibliothèque Oscar Wilde vous invite à une représentation hors les murs de la pièce « L’arbre à sang »

L’arbre à sang de Angus Cerini

L’Arbre à sang, ce sont trois femmes maîtresses de leur destin, et de leur récit. Dans une ferme isolée d’une région retirée d’Australie – mais ce pourrait être ailleurs – une mère et ses deux filles viennent de mettre fin à leur calvaire en tuant leur mari et père. Confrontées au problème de ce corps encombrant qu’il faut bien faire disparaître, elles connaissent dans cette comédie noire d’abord la satisfaction et l’exaltation, puis la sidération, la culpabilité, la peur et enfin, la libération.

Avec Lena Garrel, Dominique Hollier et Aude Rouanet

Mise en scène, scénographie et costumes : Tommy Milliot

Dramaturgie : Sarah Cillaire

Cette pièce a été programmée aux Plateaux Sauvages du 25 septembre au 5 octobre 2023

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris

Contact : https://lesplateauxsauvages.fr/tommy-milliot-23/ +33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde

Les Plateaux Sauvages