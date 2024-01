Représentation de la pièce de théâtre des résident.es du Pôle Rosa Luxemburg Conservatoire Maurice Ravel Paris, mercredi 27 mars 2024.

Le mercredi 27 mars 2024

de 18h00 à 19h15

.Tout public. gratuit

Venez clôturer les Rencontres Culture et Solidarité au conservatoire Maurice Ravel en assistant à la pièce de théâtre montée par les résident.es du Pôle Rosa Luxemburg

A

été développé dans le cadre des Rencontres Culture et Solidarité 2024

un cycle d’ateliers théâtre au centre d’hébergement et de réinsertion

sociale de la Poterne des Peupliers, animé par la Compagnie S’en

Revient. Pendant trois mois, les participant.es ; résident.es du centre,

comédiennes, et élèves saxophonistes du conservatoire Maurice Ravel,

ont travaillé à la construction d’une pièce de théâtre autour du thème

de « l’Humour à travers le temps ». Nous aurons le plaisir de découvrir

le fruit de leur travail collectif lors d’une représentation, ouverte à

toutes et à tous, au conservatoire Maurice Ravel, qui viendra clôturer

en beauté cette 7ème édition des Rencontres Culture et Solidarité !

Conservatoire Maurice Ravel 67 Avenue Edison 75013 Paris

Contact :

libre de droit