Le jeudi 16 novembre 2023

de 19h30 à 20h45

.Public adolescents adultes. gratuit Sur réservation auprès du Centre Paris Anim’ Place des Fêtes Pièce de théâtre proposée dans le cadre du cycle « Alice Guy, portrait d’une pionnière du cinéma », à l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance. En 1896, Alice Guy est la première à avoir l’idée de réaliser un film de fiction, alors que tous ne voient encore qu’une prouesse technique dans les projections cinématographiques des frères Lumière. Sans le savoir, elle vient d’inventer le cinéma ! De Paris à New York, en passant par Hollywood, elle réalise plus de 1000 films. Aux côtés des pionniers de cette formidable histoire du cinéma, tels Georges Méliès, Louis Lumière, Léon Gaumont, ou encore Gustave Eiffel, la vie d’Alice Guy, vertigineuse et passionnante, se dévoile… Un voyage aux origines du 7ème art, où théâtre et cinéma se mêlent harmonieusement. Texte : Caroline Rainette Mise en scène: Lennie Coindeaux et Caroline Rainette

Avec : Caroline Rainette , Lennie Coindeaux, Jérémie Hamon

Collaboration artistique : Jean-Pierre HanéVidéos : Frédéric Weigel, Caroline Rainette

Costumes : Axel Boursier

Lumière : Matthieu Duverne, Morgan Lambert Sur réservation auprès du Centre Paris Anim' Place des Fêtes: placedesfetes@ligueparis.org / 01 40 18 76 45 Centre Paris Anim' Place des fêtes 2-4 rue des Lilas 75019 Paris

