Représentation dansée « Tu es une racine » de la Compagnie DTS Espace Canopy Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Représentation dansée « Tu es une racine » de la Compagnie DTS Espace Canopy, 16 mai 2023, Paris. Le mardi 16 mai 2023

de 19h30 à 21h30

.Tout public. gratuit participation libre ! En résidence à l’Espace Canopy, nous vous invitons avec la Compagnie DTS à partager un moment dansé ce mardi 16 mai à 19h30 ! « Tu es une racine » est un spectacle chorégraphique pluridisciplinaire réunissant danse, théâtre, arts plastiques et musique. Inspiré par les réseaux mycorhiziens, le projet vise à sensibiliser le public à l’interconnectivité de nos sociétés humaines. À travers cet appui écologique, « Tu es une racine » pose la question : comment pourrions-nous réagir de manière constructive après une catastrophe ? Espace Canopy 19 rue Pajol 75018 Paris Contact : https://dansetheatresurreality.org/shows/youarearoot/ https://www.facebook.com/canopyactualite/ https://www.facebook.com/canopyactualite/ espacecanopy@gmail.com

Détails Catégories d'Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Espace Canopy Adresse 19 rue Pajol Ville Paris

