REPRÉSENTATION DANSE CLASSIQUE Épinal, 28 mai 2022, Épinal. REPRÉSENTATION DANSE CLASSIQUE Auditorium de la Louvière 7 rue de la louvière Épinal

2022-05-28 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-28 20:00:00 20:00:00

Épinal Vosges Réunis sur une même scène, tous les élèves de cette saison présenteront l’aboutissement de leur travail de l’année. Auditorium de la Louvière 7 rue de la louvière Épinal

