**Le théâtre pour dépasser sa timidité, prendre la parole en public, se faire plaisir et reprendre confiance en soi !** Chaque année depuis 2012, la Ferme de Bel Ebat propose un stage de théâtre gratuit destiné aux personnes en recherche d’emploi ou ayant un projet de retour à l’emploi. Ce stage vise à redonner confiance grâce aux outils du théâtre : expression corporelle, technique vocale, improvisation, écriture et jeux… Cette année, il sera animé par le metteur en scène Pascal Antonini et par l’écrivain Hervé Mestron. La restitution publique de l’atelier se déroulera en première partie de la pièce _**Chien, Femme, Homme**_ mise en scène par Pascal Antonini les 12 et 13 avril. _Stage gratuit, à destination des personnes en recherche d’emploi. Les stagiaires s’engagent à participer à tous les ateliers ainsi qu’à la restitution finale._ **_Réunion d’information mercredi 16 mars à 18h30 à la Ferme de Bel Ebat_**

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Proposé par la Ferme de Bel Ebat, en collaboration avec le service emploi de la Ville de Guyancourt Ferme de Bel Ebat Guyancourt Guyancourt Yvelines

