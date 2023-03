REPORTÉE : Freeride Junior Tour 2* by Evo2 Montvalezan La Rosière Tourisme Montvalezan Catégories d’Évènement: Montvalezan

Savoie

REPORTÉE : Freeride Junior Tour 2* by Evo2, 8 avril 2023, Montvalezan La Rosière Tourisme Montvalezan. REPORTÉE : Freeride Junior Tour 2* by Evo2 Montvalezan Savoie

2023-04-08 – 2023-04-08 Montvalezan

Savoie Montvalezan L’ouverture du secteur du Mont Valaisan élargit le champ des possibles à la Rosière, avec de nouveaux itinéraires freeride techniques et accessibles. contact@evolution2larosiere.com +33 4 79 40 19 80 https://www.freerideworldtour.com/event/la-rosiere-freeride-junior-tour-evo2-2-2018 Montvalezan

dernière mise à jour : 2023-02-23 par La Rosière Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Montvalezan, Savoie Autres Lieu Montvalezan Adresse Montvalezan Savoie La Rosière Tourisme Ville Montvalezan La Rosière Tourisme Montvalezan Departement Savoie Lieu Ville Montvalezan

Montvalezan Montvalezan La Rosière Tourisme Montvalezan Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montvalezan la rosiere tourisme montvalezan/

REPORTÉE : Freeride Junior Tour 2* by Evo2 2023-04-08 was last modified: by REPORTÉE : Freeride Junior Tour 2* by Evo2 Montvalezan 8 avril 2023 La Rosière Tourisme Montvalezan Montvalezan, Savoie Savoie

Montvalezan La Rosière Tourisme Montvalezan Savoie