REPORTÉ_SELLIG – EPISODE 5, 26 février 2022-26 février 2022, La Baule-Escoublac.

REPORTÉ_SELLIG – EPISODE 5 2022-02-26 20:30:00 – 2022-02-26 20:30:00 Palais des Congrès Atlantia 119 Avenue de Lattre de Tassigny

La Baule-Escoublac 44500

SELLIG – LA BAULE – 06/06/21

NOUVEAU REPORT DU SPECTACLE LE 26/02/22

Face à la situation sanitaire actuelle et aux mesures prises par le gouvernement, Diogène Productions est contrainte de reporter le spectacle de Sellig « Episode 5 » à La Baule.

Initialement prévu à Atlantia, Palais des Congrès de La Baule le 22/05/20, puis reporté le 06/12/20 et le 06/06/21, le spectacle se tiendra finalement le Samedi 26 Février 2022 à 20H30 dans la même salle.

Les billets achetés pour la date initiale du 22/05/20, puis du 06/12/20 et du 06/06/21 restent bien valables pour la date de report du Samedi 26 Février 2022 à 20H30.

En cas d’impossibilité, les détenteurs de billets peuvent se faire rembourser auprès des points de vente où ils ont été achetés.

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les reports/annulations de nos spectacles et les différentes procédures de remboursements sur le site suivant : https://www.diogene-infoscovid.fr/

Pour toute demande d’informations supplémentaires, l’équipe de Diogène se tient à votre disposition par mail à l’adresse suivante contact@diogene.fr ou par téléphone au 02.98.47.94.54 (du mardi au vendredi de 14h00 à 16h00).

Merci pour votre compréhension,

L’équipe DIOGENE PRODUCTIONS

Diogène en accord avec Audrey Guilhaume Production présente

Sellig « Épisode 5 »

Durée :

1h30

Après 20 ans de carrière SELLIG s’est produit sur toutes les scènes parisiennes et françaises, du Point Virgule à l’Olympia.

Avec ce 5ème spectacle « Épisode 5 » aussi délirant que quotidien riche de situations à la fois agaçantes et drôles. Il compare le passé au présent : « était-ce vraiment mieux avant ? ». Vous partirez à la montagne avec sa truculente sœur et son célèbre beau-frère Bernard pour un séjour plus que mouvementé et vous découvrirez, entre autres, comment garder son calme dans les embouteillages. Dans cet épisode 5, SELLIG, renoue également avec les personnages, vous ferez la connaissance d’un comédien haute en couleur qui trouve le monde qui l’entoure extravagant. Inutile d’avoir vu les épisodes précédents pour venir rire en famille ou entre amis avec ce nouveau spectacle !

Réservations et informations

ATLANTIA : 02 40 11 51 51

Office de tourisme de la Baule : 02 40 24 42 51

accueil@mairie-labaule.fr +33 2 40 11 51 51 http://www.atlantia-labaule.com/

