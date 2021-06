Reporté_Marc Lavoine dans la peau Atlantia,palais des congrès, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, La baule.

Reporté_Marc Lavoine dans la peau

Atlantia, palais des congrès, le samedi 18 septembre à 20:30

Face à la situation sanitaire actuelle et aux mesures prises par le gouvernement, Diogène Productions est contrainte de reporter le concert de Marc Lavoine initialement prévu à la salle Atlantia, Palais des Congrès de La Baule, le Samedi 20 Mars 2021 au Samedi 18 Septembre 2021 à la même heure (20H30) et dans la même salle. **Les billets achetés pour la date initiale du Samedi 20 Mars 2021 restent bien valables pour la date de report du Samedi 18 Septembre 2021 à 20H30.** En cas de demande d’impossibilité, les détenteurs de billets peuvent se faire rembourser auprès des points de vente où ils ont été achetés. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les reports/annulations de nos spectacles et les différentes procédures de remboursements sur le site suivant : https://www.diogene-infoscovid.fr/ Pour toute demande d’informations supplémentaires, l’équipe de Diogène se tient à votre disposition par mail à l’adresse suivante contact@diogene.fr ou par téléphone au 02.98.47.94.54 (du mardi au vendredi de 14h00 à 16h00). Merci pour votre compréhension, L’équipe DIOGENE PRODUCTIONS INFORMATIONS **Pour les spectacteurs ayant déjà réservé leurs places, vos anciens billets restent valables pour la nouvelle date. **Si la date de report ne vous convient pas, vous pouvez dès à présent effectuer une demande de remboursement. **Date limite : avant le 20 mai 2021. **Passé cette date, plus aucune demande de remboursement ne pourra être acceptée. **Marc Lavoine « Dans la Peau » Avec RTL** Marc Lavoine revient à nous en toute intimité. Dans cette nouvelle tournée piano voix, l’artiste se livre plus que jamais. Accompagné par Alain Lanty, Marc Lavoine nous invite chez lui et nous fait découvrir les racines d’un monde empreint de poésie. Un monde dans lequel ses plus grandes chansons côtoient celles d’artistes qui lui sont chers. Les textes se révèlent alors sous un jour nouveau. Marc Lavoine écrit, chante, raconte, interprète des morceaux d’amour, des morceaux de vie, des morceaux de lui… et de nous. Réservations et informations ATLANTIA : 02 40 11 51 51 Office de tourisme de la Baule : 02 40 24 42 51

Public

Face à la situation sanitaire actuelle et aux mesures prises par le gouvernement, Diogène Productions est contrainte de reporter le concert de Marc Lavoine initialement prévu à la salle Atlantia, …

Atlantia,palais des congrès 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T06:30:00