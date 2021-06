La baule Atlantia,palais des congrès La baule, Loire-Atlantique Reporté_La Bajon ‘vous couperez’ Atlantia,palais des congrès La baule Catégories d’évènement: La baule

LA BAJON – LA BAULE – 29/04/21 REPORT DU SPECTACLE LE 03/10/21 A 17H00 Face à la situation sanitaire actuelle et aux mesures prises par le gouvernement, Diogène Productions est contrainte de reporter le spectacle de La Bajon à La Baule. Initialement prévu à Atlantia, Palais des Congrès de La Baule le Jeudi 29 Avril 2021 à 20H00, le spectacle se tiendra finalement le Dimanche 03 Octobre 2021 à 17H00 dans la même salle. Les billets achetés pour la date initiale du 29/04/2021 restent bien valables pour la date de report du Dimanche 03 Octobre 2021 à 17H00. En cas d’impossibilité, les détenteurs de billets peuvent se faire rembourser auprès des points de vente où ils ont été achetés. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les reports/annulations de nos spectacles et les différentes procédures de remboursements sur le site suivant : https://www.diogene-infoscovid.fr/ Pour toute demande d’informations supplémentaires, l’équipe de Diogène se tient à votre disposition par mail à l’adresse suivante contact@diogene.fr ou par téléphone au 02.98.47.94.54 (du mardi au vendredi de 14h00 à 16h00). Merci pour votre compréhension, L’équipe DIOGENE PRODUCTIONS DIOGENE PRODUCTIONS EN ACCORD AVEC MA PROD ET SANS DECONNER PRODUCTIONS PRÉSENTE : LA BAJON _VOUS COUPEREZ_ EN PARTENARIAT AVEC M6 EVENEMENTS ET LA FNAC # La Bajon est intégralement remboursée par la Sécurité sociale # Tous les Grands de ce monde consultent La Bajon avant d’agir pour le bien de l’Humanité # La Bajon est inscrite au patrimoine de l’Unesco # La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra pas => La Bajon estime que ce petit préambule devrait vous suffire pour venir l’applaudir

