La baule Palais des congrès Atlantia La baule, Loire-Atlantique Reporté_J’ai envie de toi Palais des congrès Atlantia La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Reporté_J’ai envie de toi Palais des congrès Atlantia, 12 décembre 2021-12 décembre 2021, La baule. Reporté_J’ai envie de toi

Palais des congrès Atlantia, le dimanche 12 décembre à 17:00

Chers spectateurs, Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire et des directives gouvernementales, **la représentation « J’ai envie de toi » prévue vendredi 19 février 2021 au Palais des congrès de La Baule, est annulée.** Bonne nouvelle, ce spectacle est **reporté au dimanche 12 décembre 2021 à 17h.** INFORMATIONS La mise en vente de ce spectacle est momentanément interrompue. **Pour les spectacteurs ayant déjà réservé leurs places, vos anciens billets restent valables pour la nouvelle date. **Si la date de report ne vous convient pas, vous pouvez dès à présent effectuer une demande de remboursement. **Date limite : avant le 9 avril 2021. **Passé cette date, plus aucune demande de remboursement ne pourra être acceptée. Les Théâtrales présentent **J’ai envie de toi** Une comédie de Sébastien Castro. Mise en scène José Paul Avec Sébastien Castro, Maud Le Guénédal, Anne-Sophie Germanaz et 3 autres comédiens. Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en envoyant un texto… Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive. « Une tornade burlesque épatante ! » France Info. Réservations et informations ATLANTIA : 02 40 11 51 51 Office de tourisme de la Baule : 02 40 24 42 51 Chers spectateurs, Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire et des directives gouvernementales, la représentation « J’ai envie de toi » prévue vendredi 19 février 2021 au Palais des co… Palais des congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T17:00:00 2021-12-12T03:00:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Palais des congrès Atlantia Adresse 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule Ville La baule lieuville Palais des congrès Atlantia La baule