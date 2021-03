La baule Palais des Congrès Atlantia La baule, Loire-Atlantique Celtic Legends, Connemara tour 2020 Palais des Congrès Atlantia La baule Catégories d’évènement: La baule

REPORTÉ

**Spectacle initialement prévu le dimanche 27 septembre 2020 reporté au 11 avril 2021** KPRODUCTION nous informe que les billets initialement prévus cette date restent valables pour cette nouvelle date. Si vous souhaitez vous faire rembourser, merci de vous rapprocher des points de vente (Fnac, ticketnet) pour connaître les modalités de remboursement. K Production présente : Celtic Legends

Connemara Tour 2020 Pour célébrer ses 15 ans d’existence, Celtic Legends a fait peau neuve. Nouvelles musiques, nouvelles chorégraphies, mais toujours soutenues par d’incroyables talents irlandais. Pour clôturer cette année de tournée anniversaire qui nous emmène sur quasiment tous les continents nous avons choisi de revenir sur les terres de France pour célébrer avec vous la Saint-Patrick.

Sur scène, sous la direction de Sean McCarthy, les 5 musiciens interpréteront des titres inédits qui vous téléporteront dans l’ambiance électrique et chaleureuse des pubs. Ils vous raconteront les légendes des rois et des dieux d’Irlande, les histoires séculaires de ce peuple meurtri mais jamais soumis. Pour soutenir les rythmes frénétiques de la musique irlandaise, pas moins de 12 danseurs et danseuses viendront faire trembler les scènes sur des chorégraphies époustouflantes de Jacintha Sharpe.

Nous vous invitons à un nouveau voyage au coeur de l’Ile d’Emeraude avec les Celtic Legends. Direction : Sean McCarthy

Chorégraphies : Jacintha Sharpe

12 danseurs Réservations et informations

ATLANTIA : 02 40 11 51 51

