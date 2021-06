La baule Palais des congrès Atlantia La baule, Loire-Atlantique Reporté_Arnaud Ducret Show two (nouveau spectacle tout chaud) Palais des congrès Atlantia La baule Catégories d’évènement: La baule

Face à la situation sanitaire actuelle et aux mesures prises par le gouvernement, Diogène Productions est contrainte de reporter le spectacle de Arnaud Ducret à La Baule. Initialement prévu à Atlantia, Palais des Congrès de La Baule le 10/01/21, puis reporté le 25/03/2021, le spectacle se tiendra finalement le Vendredi 18 Mars 2022 à 20H30 dans la même salle. Les billets achetés pour la date initiale du 10/01/21, puis du 25/03/21 restent bien valables pour la date de report du Vendredi 18 Mars 2022 à 20H30. En cas d'impossibilité, les détenteurs de billets peuvent se faire rembourser auprès des points de vente où ils ont été achetés. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les reports/annulations de nos spectacles et les différentes procédures de remboursements sur le site suivant : https://www.diogene-infoscovid.fr/ Pour toute demande d'informations supplémentaires, l'équipe de Diogène se tient à votre disposition par mail à l'adresse suivante contact@diogene.fr ou par téléphone au 02.98.47.94.54 (du mardi au vendredi de 14h00 à 16h00). Merci pour votre compréhension, L'équipe DIOGENE PRODUCTIONS Diogène en accord avec Little Bros et Jifé présente Arnaud Ducret « Show Two » (nouveau spectacle tout chaud) Arnaud Ducret prépare son grand retour sur scène avec un second spectacle qui aura pour thème… les deuxièmes fois ! Il vous livrera TOUT avec son imagination délirante, son énergie débordante et son humour sans limite. Réservations et informations : ATLANTIA : 02 40 11 51 51 Office de tourisme La Baule 02 40 24 42 51

