REPORTÉ | Virginie Hocq ou presque. Le Colisée, 20 mars 2021-20 mars 2021, Roubaix.

REPORTÉ | Virginie Hocq ou presque.

du samedi 20 mars au samedi 26 mars 2022 à Le Colisée

Alors qu’elle se retrouve à vider l’appartement d’un proche, Virginie nous fait entrer dans sa ronde pour vivre avec elle 1h30 de fête. Au fil de l’histoire qu’elle nous conte, elle sort des trésors à tout va de ses cartons qui la ramènent à diverses périodes de sa vie : l’enfance, l’adolescence, la vieillesse et même « la glissade », comme l’appelle si délicatement Virginie. Mais finalement, nous expérimentons tous ces mêmes étapes de la vie ! Et même si les chansons, les prénoms marquent les générations, tout cela n’est qu’un perpétuel renouvellement. Vieux ou plus jeune, quadra ou quinqua, le rire est bien le moyen universel de rassembler et de croquer la vie à pleines dents ! **Avec l’énergie et la bonne humeur qui la caractérisent**, Virginie nous livre avec beaucoup de pudeur et de drôlerie ses interrogations et constats sur le cycle de la vie, tout simplement.

De 22 à 35 €

Virginie Hocq traverse la frontière en voisine pour nous embarquer dans son nouveau spectacle : un périple en forme de grand-huit, entre émotion et fous rires !

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix Ouest



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T20:00:00 2021-03-20T21:30:00;2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T22:00:00