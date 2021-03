[REPORTÉ] VERINO, 20 mai 2021-20 mai 2021, Le Mans.

[REPORTÉ] VERINO 2021-05-20 – 2021-05-20 Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture

Le Mans 72000

EUR 32 Initialement prévu le jeudi 20 mai 2021 le spectacle de VERINO est reporté au mercredi 2 février 2022 (date limite des remboursements 20 juin 2021)

VERINO dans » FOCUS »

De et avec Verino

Mise en scène : Thibaut Evrard

Collaboration artistique : Marion Balestriero et Aude Gaillou

FOCUS [ˈfəʊkəs]

N.m. – Du latin focus : foyer, point où plusieurs choses convergent.

► En photo : mise au point.

► En linguistique cognitive : point sur lequel l’attention se concentre.

Tu me diras ce que t’en penses mais je pense que c’est aussi un bon titre pour un spectacle de stand-up… FOCUS c’est simple, conscient du monde dans lequel on vit et concentré pour en sortir ce qu’il y a de meilleur plus marrant.

Focus, c’est mon 3e spectacle.

Le saviez-vous :

Vérino a triomphé à Paris et en tournée avec plus de 500 représentations avec son précèdent spectacle. Il cumule près de 90 millions de vues sur Youtube.

Presse :

« Il place la barre très haut dans la catégorie one man show. » Le Parisien

« Du stand up de haut vol. » Le Figaro

« L’humoriste emblématique de sa génération. » L’Obs

« L’un des humoristes les plus forts de la scène actuelle. » GQ

« Charisme, précision, talent d’improvisation, rythme. Que du plaisir ! » Télérama

Nous vous suggérons

Verino au PCC.

http://www.jesorsaumans.com/

Verino au PCC.

Initialement prévu le jeudi 20 mai 2021 le spectacle de VERINO est reporté au mercredi 2 février 2022 (date limite des remboursements 20 juin 2021)

VERINO dans » FOCUS »

De et avec Verino

Mise en scène : Thibaut Evrard

Collaboration artistique : Marion Balestriero et Aude Gaillou

FOCUS [ˈfəʊkəs]

N.m. – Du latin focus : foyer, point où plusieurs choses convergent.

► En photo : mise au point.

► En linguistique cognitive : point sur lequel l’attention se concentre.

Tu me diras ce que t’en penses mais je pense que c’est aussi un bon titre pour un spectacle de stand-up… FOCUS c’est simple, conscient du monde dans lequel on vit et concentré pour en sortir ce qu’il y a de meilleur plus marrant.

Focus, c’est mon 3e spectacle.

Le saviez-vous :

Vérino a triomphé à Paris et en tournée avec plus de 500 représentations avec son précèdent spectacle. Il cumule près de 90 millions de vues sur Youtube.

Presse :

« Il place la barre très haut dans la catégorie one man show. » Le Parisien

« Du stand up de haut vol. » Le Figaro

« L’humoriste emblématique de sa génération. » L’Obs

« L’un des humoristes les plus forts de la scène actuelle. » GQ

« Charisme, précision, talent d’improvisation, rythme. Que du plaisir ! » Télérama

Nous vous suggérons