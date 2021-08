REPORTE – Un baume festif aux p’tits bobos à Baigneux-les-Juifs Baigneux-les-Juifs, 18 septembre 2021, Baigneux-les-Juifs.

REPORTE – Un baume festif aux p’tits bobos à Baigneux-les-Juifs 2021-09-18 – 2021-09-18

Baigneux-les-Juifs Côte-d’Or Baigneux-les-Juifs Côte-d’Or

Ce spectacle est reporté à une date ultérieure.

Par Urgø et les Straps

Ce spectacle fait partie de la saison Arts&Scènes du Conseil Départemental de la Côte-d’Or.

Urgø et les Straps ? Un vrai groupe de balloche dans la lignée des bals populaires où les générations se croisent, où les jambes se décroisent, où les corps se déhanchent, où les regards s’échangent, pour le seul plaisir de la fête et de la danse.

De Mona Lisa klaxon d’Higelin aux Cornichons de Nino Ferrer en passant par James Brown et les Rita Mitsouko, la boîte de pansements offre un florilège de musiques des années 60, 70 et 80, du rock, du mambo, du rythm’n blues, de la pop, du funk, un soupçon de disco. Sur ces rythmes entraînants, vous danserez comme vous voudrez… et si vous avez une jambe cassée, il vous restera vos oreilles !

C’est votre fête de village ?

C’est la soirée de clôture de votre festival ?

C’est Arts & Scènes en Côte-d’Or ?

Urgø et les Straps, c’est LE bal pour votre soirée !!!

Durée : 3h

Tout public

Distribution : Matthieu Verbeke (chant), Richard Morlet (clavier), Julien Thiéry, Nicolas « Conik » Bridier (saxophones), Alain Gérard (trombone, chant), Benoît Jayot (basse, chant), Simon Pellissier (batterie), Arnaud Rognon (guitare, chant)

+33 3 80 96 51 88

