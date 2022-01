REPORTÉ ULTERIEUREMENT – Festival Taol Kurun – Fest-Noz Kalanna Le Trévoux, 22 janvier 2022, Le Trévoux.

REPORTÉ ULTERIEUREMENT – Festival Taol Kurun – Fest-Noz Kalanna Salle polyvalente Rue des Sports Le Trévoux

2022-01-22 20:30:00 – 2022-01-22 02:00:00

Le Trévoux Finistère Le Trévoux

Le Comité des fêtes de la commune du Trévoux et l’association Treuzkas ‘ba Banaleg ha Kemperle souhaitent faire revivre le fest noz sur la commune.

Cette renaissance se déroulera le samedi 22 janvier 2022 à la salle polyvalente du Trévoux de 20 H 30 à 2 H 00.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre du Festival Taol Kurun 2022.

Au programme :

– Après Startijenn et pevarlamm, Konogan an Habask nous présente ses nouveaux compères de KONOZ ;

– « Amazeion » pour une ballade en pays vannetais avec Gwenn et Marco ( accordéon diatonique accompagné au gré des envies d’une flûte traversière en bois, d’une veuze ou encore d’un saxophone) ;

– Cécile et Céline, duo de Kan ha Diskan bien connu en pays de Quimperlé feront retentir leurs jolies voix .

– et enfin nos deux compères qui sont quasiment à domicile au Trévoux, messieurs Riou et Flammer, pour des gavottes endiablées !!

Le tout pourra être écouté ou dansé, avec buvette et petite restauration (stand crêpes)

Salle polyvalente Rue des Sports Le Trévoux

