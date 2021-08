REPORTÉ – Théâtre en plein air : « l’Après-histoire » Musée de l’Aurignacien, 7 août 2021, Aurignac.

**ÉVÉNEMENT REPORTÉ** **Le samedi 7 août à 20h** se jouera dans le vallon du Musée de l’Aurignacien la pièce de théâtre « l’Après-Histoire ». Un spectacle écrit et mené par Marie Viallet et Elisabeth Rozeron, accompagnées à la musique par Jean-Jacques Rousse, avec la participation des comédiens de la troupe des Komicases. _Rien ne va plus, le temps se dérègle, se précipite, s’arrête, s’emballe à nouveau… une “naturempathe” et une “oedipémiologiste” sont dépêchées par maître Chronos pour tenter de comprendre comment fonctionnent les terriens. Nos “expert-rienceurs” (faiseurs d’expériences) expriment leur désarroi quant à la gestion du temps. Spectacle tout public, ponctué de références culturelles larges à travers des évocations d’écrits ou de chansons populaires._ **Entrée libre.** **Durée : 1h15.** **Prévoir des chapeaux ou autres couvre-chefs en raison de la chaleur.** **Présentation du Pass Sanitaire**

Entrée libre, Présentation du Pass Sanitaire

Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac Haute-Garonne



