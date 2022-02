Reporté / Théâtre d’Albret /Bienvenue dans l’immeuble de Yvon Taburet Vieux-Boucau-les-Bains, 26 mars 2022, Vieux-Boucau-les-Bains.

Reporté / Théâtre d’Albret /Bienvenue dans l’immeuble de Yvon Taburet Vieux-Boucau-les-Bains

2022-03-26 – 2022-03-26

Vieux-Boucau-les-Bains Landes

5 5 EUR “Bienvenue dans l’immeuble” de Yvon Taburet

Transportant meubles et cartons, la famille Mercier emménage. Au cours de son installation, elle va être perturbée par l’arrivée intempestive d’un certain nombre de voisins.

Une bouillonnante comédie interprétée par la Troupe d’Albret. Les dialogues et les situations mettant en valeur des caractères très contrastés provoqueront des cascades de rire et permettrons aux acteurs d’évoluer aussi bien sur scène que dans la salle.

+33 5 58 48 13 47

theatre d albret

Vieux-Boucau-les-Bains

