[REPORTÉ] THÉ LIBRE ?! À la découverte des logiciels libres seignanx.com Ondres, vendredi 22 mars 2024.

[REPORTÉ] THÉ LIBRE ?! À la découverte des logiciels libres seignanx.com Ondres Landes

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE !! ⚠️

En raison d’un malheureux événement (décès familiale), le Thé Libre est reporté d’une semaine… même horaires, même programme. RDV donc vendredi 22 mars à 18h !

Thé Libre pour découvrir les logiciels libres ?!

Amateurs ou curieux du numérique, venez assister à la projection du film « LOL Logiciels libres, une affaire sérieuse ».

Nous vous proposerons ensuite un temps d’échange et de pratique applications et logiciels alternatifs aux GAFAM, respect de la vie privée en ligne, se défaire de Google Maps, écogestes numériques, boite mail open source, etc.

Nous vous attendons avec impatience au Point Com à 18h, smartphone et/ou ordinateur à la main !

ATTENTION fermeture des portes après le quart d’heure landais… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:00:00

fin : 2024-03-22 20:00:00

seignanx.com 1819 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine

