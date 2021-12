Ramonville-Saint-Agne École municipale des enseignements artistiques de Ramonville Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne REPORTÉ // Stage de chant avec l’association musicale de Ramonville (AMR) École municipale des enseignements artistiques de Ramonville Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le samedi 3 octobre 2020 à 10:00

Autour de musique sacrée colombienne du XXe siècle, sous la direction d’Álvaro González Hernández. Álvaro González Hernández est diplômé de musicologie et du Conservatoire de Toulouse et est chef de plusieurs chœurs en région toulousaine. ### Au programme Chants profanes a capella de Colombie, Équateur, Pérou et Argentine. Échauffement vocal, travail en pupitre puis mise ensemble. Concert de restitution en fin de stage. Le stage s’adresse aux choristes de tous les niveaux. Le nombre de places est limité à 16. Les partitions seront envoyées avant le début du stage. **Tarif** 31€ (adhésion à l’AMR incluse) **Renseignements** Repas partagé 06 46 35 88 15 / 06 51 44 18 24 [[amrsa@netc.fr](mailto:amrsa@netc.fr)](mailto:amrsa@netc.fr)

Sur inscription 31€

EN RAISON DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID 19, le stage de chant est reporté École municipale des enseignements artistiques de Ramonville 2, allée Nicolas de Condorcet, 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

