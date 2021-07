Kirchheim Kirchheim Bas-Rhin, Kirchheim Reporté : Soirées « Viemols Merci » ! Kirchheim Kirchheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Kirchheim

Reporté : Soirées « Viemols Merci » ! Kirchheim, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Kirchheim. Reporté : Soirées « Viemols Merci » ! 2021-07-20 – 2021-07-20

Kirchheim Bas-Rhin Kirchheim EUR [LES SOIREES SONT REPORTEES] Pour vous remercier solidairement de votre fidélité et votre soutien durant tous ces mois.

Le Groupement des restaurateurs, hôteliers, débitants de boisson du Bas-Rhin Cantons de Wasselonne et Truchtersheim vous invitent à deux soirées « Viemols Merci ». +33 3 88 50 66 23 [LES SOIREES SONT REPORTEES] Pour vous remercier solidairement de votre fidélité et votre soutien durant tous ces mois.

Le Groupement des restaurateurs, hôteliers, débitants de boisson du Bas-Rhin Cantons de Wasselonne et Truchtersheim vous invitent à deux soirées « Viemols Merci ». dernière mise à jour : 2021-07-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Kirchheim Étiquettes évènement : Autres Lieu Kirchheim Adresse Ville Kirchheim lieuville 48.6028#7.49844