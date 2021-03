Saint-Dizier Les Fuseaux Haute-Marne, Saint-Dizier [Reporté] Soirée Club : Ange Les Fuseaux Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

[Reporté] Soirée Club : Ange Les Fuseaux, 19 mars 2021-19 mars 2021, Saint-Dizier. [Reporté] Soirée Club : Ange

Les Fuseaux, le vendredi 19 mars à 20:00

Première partie : **Mira Cétii** Christian DÉCAMPS (chant, claviers additionnels)

Hassan HAJDI (guitares)

Thierry SIDHOUM (basses)

Ben CAZZULINI (batterie, percussions)

Tristan DÉCAMPS (chant, claviers) Un demi-siècle de passion pour le plus ancien groupe français en activité. L’occasion unique de parcourir les meilleurs instants d’une carrière hors du commun. Pionnier intarissable sur le terrain de jeux du rock progressif, cette légende vivante séduit, provoque, étonne un public fidèle par sa générosité et son lyrisme atypique. ANGE invente ce que beaucoup n’osent pas en incarnant l’audace, la joie communicative à explorer l’inconnu. Un gage d’éternité… Ange, c’est : – 6 disques d’or

– 6 millions d’albums vendus

– Grand Prix de l’Académie Charles Cros 1976

– Outre la France et les pays francophones, Ange a joué au Royaume-Uni, en Scandinavie, Allemagne, Russie, Mexique, Etats-Unis, Portugal, Japon. — **Billetterie :** * Site des 3 Scènes

* Guichet des Fuseaux

* À la médiathèque de Wassy

* Sur place avant l’entrée en salle

* Points de vente habituels : les e-billetteries Digitick, TicketMaster, leurs points de vente affiliés (E. Leclerc, Cora, Auchan, Cultura, Carrefour, etc.) et FNAC.

20 €, placement libre assis ou debout

CONCERT REPORTÉ AU SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Vert-Bois Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T20:00:00 2021-03-19T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Les Fuseaux Adresse 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier