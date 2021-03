REPORTÉ | SIGNE AVEC BÉBÉ, 3 avril 2021-3 avril 2021, Montpellier.

ATTENTION, CE CYCLE SERA REPORTÉ À l’AUTOMNE.

La plupart des bébés pratiquent spontanément la langue des signes puisqu’ils savent dire « au revoir », « bravo » ou « chut ! » avec leurs mains ! Pourquoi s’arrêter en si bon chemin et ne pas développer au-delà ?

La langue des signes pour bébés permet au bébé et à l’enfant de communiquer, mieux faire comprendre ses désirs, ses besoins et ses émotions, avant le langage verbal. Les parents pourraient alors gérer plus harmonieusement les moments de pleurs ou de colère.

En six séances d’une heure, parents et bébés partagent des petits jeux, des comptines et des histoires afin de se familiariser à cet outil de communication de façon simple, ludique et conviviale.

Ces ateliers, organisés sur des thèmes liés à la vie quotidienne des bébés, sont animés par Magali Marcot de l’association « Des signes et c gagné ».

PUBLIC : parents et enfants (de préférence à partir de 8 mois), femmes enceintes. Inscription obligatoire. Les personnes qui s’inscrivent s’engagent à venir aux 6 séances.

Dates : mercredis 14 avril, 19 mai, 16 juin / samedis 3 avril, 29 mai, 26 juin.

À 10h30

