Reporté: Rencontre – Formation : La scolarisation des enfants et jeunes en exil: Enjeux, acteurs, leviers d’action, par la FAL44

du mercredi 31 mars au mercredi 21 avril à Locaux de la Ligue de l’enseignement-FAL44

### Nous vous proposons une formation-rencontre en deux temps : * **Exil et Migration : quels impacts sur les jeunes et leur famille ?** _Mercredi 31 mars – 9h30 à 12h30_ Cette première matinée viendra poser une grille de lecture commune sur les notions de migration, d’exil, de parcours migratoire. Nous engagerons aussi un travail de déconstruction des préjugés et des représentations sur ces questions avant de nous pencher sur les impacts des migrations sur les jeunes et la cellule familiale. Quels sont les besoins spécifiques de ces enfants ? Comment le traumatisme de l’exil, l’absence de repères culturels, l’incertitude et l’instabilité liées à la situation juridique, impactent-ils les jeunes ? * **Les enfants de l’exil : comment les accompagner dans leur scolarité ?** _Mercredi 21 avril – 9h30-12h30_ Au cours de ce deuxième temps, nous reviendrons tout d’abord sur l’histoire des politiques éducatives destinées aux enfants « étrangers » et leurs enjeux, pour se concentrer ensuite sur les dispositifs actuels et leur fonctionnement. Enfin, nous échangerons autour de différentes questions qui nous permettront de nous outiller pour mieux accompagner ces enfants et leurs familles : Quels sont les acteurs et partenaires qui entrent en jeu ? Quelles ressources solliciter ? Quels leviers activer ? … **Pour qui ?** Ces journées sont ouvertes à la fois aux bénévoles et salarié.e.s associatifs (notamment ceux.celles directement concerné.e.s par les questions d’accompagnement à la scolarité ou d’accompagnement des parents) et aux professionnel.le.s du secteur éducatif au sens large (professeurs, enseignants, CPE, éducateurs, infirmières scolaire, …). Au-delà d’un apport théorique, ces deux temps ont pour objectif de permettre aux différents acteurs de se rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques et leurs problématiques respectives. **Renseignements** : citoyennete[@]laligue44.org // 02 51 86 13 91 Déccouvrez et [téléchargez](https://laligue44.org/index.php/laicite-solidarites-citoyennetes-fal44-ligue-de-lenseignement-loire-atlantique-nantes/l-immigration/nos-ressources-immigration) le **Guide pratique « Agir en faveur des personnes exilées »** à destination des bénévoles et acteurs assocaitifs de Loire Atlantique qui souhaitent s’engager aux côtés des personnes exilées.

Gratuit et ouvert à toutes et tous, sous réserve des places disponibles

La Ligue de l’enseignement-FAL44 propose une formation-rencontre pour accompagner les acteurs du territoire sur la question de la scolarisation des enfants exilés.

Locaux de la Ligue de l’enseignement-FAL44 9 rue des Olivettes 44000 Nantes Nantes Centre Ville



