REPORTÉ – Randonnée en solidarité à l’Ukraine Malvalette Malvalette Catégories d’évènement: Haute-Loire

Malvalette

REPORTÉ – Randonnée en solidarité à l’Ukraine Malvalette, 24 avril 2022, Malvalette. REPORTÉ – Randonnée en solidarité à l’Ukraine Club Canin 1 route de Lescorchet Malvalette

2022-04-24 09:00:00 – 2022-04-24 17:00:00 Club Canin 1 route de Lescorchet

Malvalette Haute-Loire Malvalette Un espace de liberté et de partage autour d’une randonnée en solidarité à l’Ukraine, organisé par le comité d’animation et le club canin de Malvalette.

2 parcours de marche balisés au choix : marche poussette 5km – marche sportive 11km. malvaletteenfete@gmail.com +33 4 71 66 95 44 Club Canin 1 route de Lescorchet Malvalette

dernière mise à jour : 2022-04-01 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Malvalette Autres Lieu Malvalette Adresse Club Canin 1 route de Lescorchet Ville Malvalette lieuville Club Canin 1 route de Lescorchet Malvalette Departement Haute-Loire

Malvalette Malvalette Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malvalette/

REPORTÉ – Randonnée en solidarité à l’Ukraine Malvalette 2022-04-24 was last modified: by REPORTÉ – Randonnée en solidarité à l’Ukraine Malvalette Malvalette 24 avril 2022 Haute-Loire Malvalette

Malvalette Haute-Loire