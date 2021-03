Préfailles Cinéma Atlantique de Préfailles Préfailles REPORTÉ: Projection-débat du film « Les joueuses #paslàpourdanser », par le Cinéma Atlantique de Préfailles Cinéma Atlantique de Préfailles Préfailles Catégorie d’évènement: Préfailles

L’équipe féminine de L’Olympique Lyonnais s’est imposée au fil des années comme une des meilleures équipes de football au monde. D’entraînements en compétitions, de doutes en victoires, ce film plonge pour la première fois au coeur du quotidien de ces joueuses d’exception.

_Une invitation à porter un nouveau regard sur la place faite aux femmes dans le sport._ Projection débat Cinéma Atlantique de Préfailles 5 grande rue, préfailles Préfailles

