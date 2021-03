Préfailles Cinéma Atlantique de Préfailles Préfailles REPORTÉ: Projection-débat du film « Follow that girl », par le Cinéma Atlantique de Préfailles Cinéma Atlantique de Préfailles Préfailles Catégorie d’évènement: Préfailles

du vendredi 12 mars au samedi 13 mars à Cinéma Atlantique de Préfailles

**Le film du road-trip en Australie en 1978 de Anne-France Dautheville**, journaliste et auteure française, connue pour avoir été la première femme à avoir fait un tour du monde complet en moto et ayant raconté ses voyages dans plusieurs livres.

La projection sera **suivie d’un débat animé par Anne-France Dautheville elle-même**. Une séance de dédicaces est prévue le jour même et le lendemain à la librairie L’Encre Bleu à Pornic. Projection-débat Cinéma Atlantique de Préfailles 5 grande rue, préfailles Préfailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-12T20:30:00 2021-03-12T23:00:00;2021-03-13T20:30:00 2021-03-13T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Préfailles Autres Lieu Cinéma Atlantique de Préfailles Adresse 5 grande rue, préfailles Ville Préfailles