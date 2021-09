REPORTE – Peintures en Citadelle Blaye, 4 septembre 2021, Blaye.

Blaye Gironde

Le concours aura lieu le samedi 4 septembre 2021 dans l’enceinte et sur le pourtour de la

Citadelle de Blaye.

Il est ouvert à tous les Artistes tant Amateurs que Professionnels , et sans distinction de la technique

utilisée ( Aquarelle, Pastel , Fusain , Huile, acrylique, Spray Painting ou autre).

L’ Artiste choisira dans la Citadelle de Blaye ou autour de celle-ci ,l’endroit qui

l’inspire pour réaliser son oeuvre.

Les oeuvres réalisées seront mises aux enchères. Les résultats des

enchères seront réparties au quota suivant :

70 % du prix de l’enchère pour l’Artiste , 30 % pour l’Association attribués aux projets en cours.

L’Association n’est tenue d’aucun résultat sur les enchères.

L’Association limite le nombre d’Artistes participants à 30 et à un minimum de 10.

La date limite d’inscription est fixée au LUNDI 23 AOÛT 2021 .

ANNULEE: Reporter au printemps 2022

+33 5 57 42 12 09

©Krystyna Le Rudulier

