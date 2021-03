Allonnes Allonnes Allonnes, Sarthe [REPORTÉ] PAGAN POETRY * HOMMAGE À NATHALIE RÉAUX Allonnes Catégories d’évènement: Allonnes

Sarthe

[REPORTÉ] PAGAN POETRY * HOMMAGE À NATHALIE RÉAUX, 26 mars 2021-26 mars 2021, Allonnes. [REPORTÉ] PAGAN POETRY * HOMMAGE À NATHALIE RÉAUX 2021-03-26 20:00:00 – 2021-03-26 22:00:00 Maison des Arts Paul Fort 5 Boulevard d’Anjou

Allonnes Sarthe Allonnes En hommage à l’artiste sarthoise Nathalie Réaux disparue en février 2020, ses amies musiciennes et chanteuses feront résonner la musique de Pagan Poetry, ouvrant à nouveau une porte entre les deux mondes, le visible et l’invisible. https://superforma.fr/agenda/pagan-poetry-hommage-nathalie-reaux En hommage à l’artiste sarthoise Nathalie Réaux disparue en février 2020, ses amies musiciennes et chanteuses feront résonner la musique de Pagan Poetry, ouvrant à nouveau une porte entre les deux mondes, le visible et l’invisible.

Détails Catégories d’évènement: Allonnes, Sarthe Autres Lieu Allonnes Adresse Maison des Arts Paul Fort 5 Boulevard d'Anjou Ville Allonnes