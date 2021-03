Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Reporté / Orchestre et Choeur du Théâtre Bolchoï / La Fiancée du Tsar Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Reporté / Orchestre et Choeur du Théâtre Bolchoï / La Fiancée du Tsar Halle aux Grains, 10 mars 2021-10 mars 2021, Toulouse. Reporté / Orchestre et Choeur du Théâtre Bolchoï / La Fiancée du Tsar

Halle aux Grains, le mercredi 10 mars à 20:00

**Le concert du 10 mars 2021 du Bolchoï (la Fiancée du Tsar – opéra version concert) sera reporté au mercredi 9 mars 2022 (Eugène Onéguine – opéra version concert).** **Les billets en votre possession restent valables pour la date de report. Il n’est donc pas nécessaire d’en rééditer de nouveaux.** **** ### Les Grands Interprètes Amours brisées, pouvoir absolu, vengeance et filtre de mort, La Fiancée du tsar ou le drame d’une innocence broyée par le désir des hommes. Un grand classique de l’opéra russe, dont les forces musicales du Bolchoï et leur directeur musical, Tugan Sokhiev, portent avec panache et fierté le puissant héritage. ![]() ### Programme Rimsky – Korsakov : La Fiancée du tsar – Opéra version concert ![]() ### Plus d’infos [Site des Grands Interprètes ](https://www.grandsinterpretes.com/concert/orch-et-choeur-du-theatre-bolchoi-de-russierimsky-korsakov-la-fiancee-du-tsar/)

De 20 € à 120 €

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-10T20:00:00 2021-03-10T21:59:00

