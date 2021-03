Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Reporté / Orchestre et Choeur du Théâtre Bolchoï / Borodine-Rachmaninov Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Reporté / Orchestre et Choeur du Théâtre Bolchoï / Borodine-Rachmaninov Halle aux Grains, 11 mars 2021-11 mars 2021, Toulouse. Reporté / Orchestre et Choeur du Théâtre Bolchoï / Borodine-Rachmaninov

Halle aux Grains, le jeudi 11 mars à 20:00

**Le concert du 11 mars 2021 du Bolchoï (Borodine / Rachmaninov) sera reporté au jeudi 10 mars 2022.** **Les billets en votre possession restent valables pour la date de report. Il n’est donc pas nécessaire d’en rééditer de nouveaux.** **** ### Les Grands Interprètes Puisées au terroir du folklore, les Danses Polovtsiennes de Borodine chorégraphient la défaite du Prince Igor. Mais c’est un sacre pour Rachmaninov que cette Symphonie n°2 de 1907 qui le reconnaît héritier de Tchaïkovski, une décennie avant l’exil américain et Trois chansons russes emperlées de nostalgie. ![]() ### Programme * Borodine : _Le Prince Igor_ – Danses polovtsiennes

* Rachmaninov : _Trois Chansons Russes, opus 41_

* Rachmaninov : _Symphonie n°2, en mi mineur, opus 27_ _![]()_ ### Plus d’infos [Site des Grands Interprètes](https://www.grandsinterpretes.com/concert/orchestre-et-choeur-du-theatre-bolchoi-de-russieborodine-rachmaninov/)

De 20 € à 70 €

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-11T20:00:00 2021-03-11T21:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Halle aux Grains Adresse 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse