du samedi 13 mars au dimanche 28 mars à Les Ursulines

Une exposition, conçue par l’artiste Manon Tricoire, pensée comme un répertoire subjectif mais non exhaustif d’artistes femmes. Les nommer, documenter leur travail, présenter leurs écrits, leurs parcours, c’est l’objectif de cette présentation documentaire. _Par l’association le MAT, centre d’art contemporain du pays d’Ancenis_

Entrée libre, sur rendez-vous auprès de l’association le MAT 02 40 09 73 39

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T14:00:00 2021-03-13T18:00:00;2021-03-14T14:00:00 2021-03-14T18:00:00;2021-03-20T14:00:00 2021-03-20T18:00:00;2021-03-21T14:00:00 2021-03-21T18:00:00;2021-03-27T14:00:00 2021-03-27T18:00:00;2021-03-28T14:00:00 2021-03-28T18:00:00

