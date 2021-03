Les frères Taloche – Mise à jour Palais des Congrès Atlantia, 29 mai 2021-29 mai 2021, La baule.

Les frères Taloche – Mise à jour

Palais des Congrès Atlantia, le samedi 29 mai à 20:00

REPORTÉ AU SAMEDI 29 MAI 2021

Suite aux annonces gouvernementales notre établissement restera fermé jusqu’aux prochaines consignes. Par conséquent, à ce jour et jusqu’à nouvel ordre, les événements et spectacles du Palais des Congrès Atlantia sont soit reportés soit annulés.

**Information importante : pour ce spectacle, vos anciens billets logotés Atlantia doivent être échangés****.** Afin de procéder à un échange, merci de nous retourner vos billets, à l’adresse :

SPL ATLANTIA, Service Billetterie, 119 avenue de Lattre de Tassigny CS 50230 44505 La Baule Cedex

Pour les billets réservés via la billetterie en ligne d’Atlantia, [billetterie.atlantia-labaule.com](http://billetterie.atlantia-labaule.com), et que vous n’avez pas encore récupérés, merci de nous contacter via [notre formulaire de contact](https://www.atlantia-labaule.com/fr/public/contact).

L’échange de billets ne concerne pas ceux achetés en points de vente extérieurs (ces derniers peuvent être conservés pour la nouvelle date de spectacle).

Si vous souhaitez vous faire rembourser vos billets : [se renseigner sur les modalités de remboursement](https://www.atlantia-labaule.com/fr/presse/38)

L’équipe du Palais des Congrès Atlantia – La Baule

Cheyenne Productions et Corniaud&Co présentent : Les frères Taloche – Mise à jour

Les Frères Taloche après 27 ans de carrière, reviennent avec un tout nouveau spectacle « Mise à jour ».

Vincent et Bruno nous apportent un peu de fraicheur et de légèreté dans un monde où l’on en a tellement besoin. Le burlesque, la folie, et même un peu de poésie seront au rendez-vous dans ce nouveau spectacle où l’on retrouvera bien entendu l’univers si personnel des Frères Taloche et leur dinguerie contagieuse.

Au programme : des pilotes d’avion peu ordinaires, un dentiste débutant, un comédien (trop) amateur, une exposition photo sur le moyen âge, un cours sur les énergies renouvelables sans oublier le « Taloche Mime Games » et quelques surprises !

Tout cela sous l’oeil bienveillant et la mise en scène d’Ali Bougheraba.

Réservations et informations :

ATLANTIA : 02 40 11 51 51

Office de tourisme de la Baule : 02 40 24 42 51

Palais des Congrès Atlantia 119 Avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-29T20:00:00 2021-05-29T06:00:00