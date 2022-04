REPORTE – Les Foulées pour l’Ukraine Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage

REPORTE – Les Foulées pour l'Ukraine Bourg-de-Péage, 16 avril 2022

2022-04-16

Bourg-de-Péage Drôme Bourg-de-Péage Parcours de 2,6 km

L’intégralité des fonds sera reversé à Protection civile de la Drôme pour aider à acheminer des dons vers les camps de réfugiés à la frontière ukrainienne +33 4 75 02 29 50 Rue Jacques Prévert Bois des Naix Bourg-de-Péage

