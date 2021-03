REPORTÉ – La Choucrouterie : revue satirique en alsacien, 26 mars 2021-26 mars 2021, Drusenheim.

REPORTÉ – La Choucrouterie : revue satirique en alsacien 2021-03-26 20:00:00 – 2021-03-26

Drusenheim Bas-Rhin Drusenheim

EUR Après l’énorme et interplanétaire succès de la revue «En marche Attacks !!!» hélas arrêtée de plein fouet par «en masque attaque», la 27ème revue de la Chouc’ se moquera de tout et de tout le monde. Elle passera à la moulinette les politiques locaux, parodiera toujours les Lorrains, le Racing, «Chilibébert» de Colmar, parlera de la crise sanitaire, de l’écologie et caricaturera l’actualité marquante de l’année. Elle n’oubliera pas non plus d’égratigner au passage quelques phénomènes de société.Bien sûr ça va chanter, danser, «sketcher» et surtout rigoler !

+33 3 88 53 77 40

