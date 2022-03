[REPORTÉ] LA BELLE AU BOIS DORMANT Le Mans, 27 mars 2022, Le Mans.

[REPORTÉ] LA BELLE AU BOIS DORMANT Antarès 2 Avenue Antarès Le Mans

2022-03-27 17:00:00 – 2022-03-27 19:30:00 Antarès 2 Avenue Antarès

Le Mans Sarthe

EUR La date initialement prévue le 31 mars 2021 est reportée au 27 mars 2022 à 17h. Les billets achetés restent valables pour la nouvelle date. Les remboursements sont possibles auprès de votre point de vente officiel.

Le «Saint-Petersbourg Festival Ballet» est un ensemble de grande classe, composé de 42 danseurs, tous diplômés des meilleures écoles de ballet russes. La troupe séduit le monde entier par son élégance austère classique, sa touche de fraîcheur du XXIe siècle et une prestation de danse parfaite.

Le tout est accompagné par l’Orchestre “Hungary Festival Orchestra” fondé en 2005 par la talentueuse musicienne Yaroslava ?imonova, Le directeur artistique est le célèbre chef d’orchestre de Saint-Pétersbourg, le maestro Vadim Nikitin.

Saint-Petersbourg Festival Ballet & Festival Orchestra présentent

Une féerie de beauté, d’élégance et de grâce LA BELLE AU BOIS DORMANT

Le meilleur ballet de conte de fées de tous les temps

Musique : P. I. Tchaïkovski

Chorégraphie : V. Vsevolozhski et M. Petipa

Scénographie et costumes : V. Okunev (Théâtre Mariinsky, Saint-Pétersbourg)

La Belle au bois dormant, l’une des œuvres les plus célèbres de la littérature de ballet et un merveilleux conte de fée pour enfants. Dansé par le meilleur ensemble de ballet de Russie, le « St. Petersbur Festival Ballet», cette œuvre raconte la fabuleuse histoire d’après le conte de fées « La belle au bois dormant » de Charles Perrault, créé en 1890 sous la forme d’un ballet sur la musique de Pyotr Ilitch Tchaïkovski et la chorégraphie de Marius Petipa. Une féérie impressionnante de beauté, d’élégance et de grâce combinée à des costumes époustouflants, une scénographie véritablement royale et la passion unique du «Saint-Petersbourg Festival Ballet» captivent le public de manière étonnante dans le monde féerique de la fantaisie et des rêves. Une œuvre d’art accomplie accompagnée par l’orchestre live

La Belle au bois dormant était une bel enfant, …

Un monde de conte de fées, de princes et d’une belle fille : le meilleur ensemble de ballet du « Saint-Petersbourg Festival Ballet» présente la fabuleuse histoire de l’un des contes de fées pour enfants les plus populaires de notre époque, La Belle au bois dormant. Connu à l’origine en Allemagne comme étant un conte des frères Grimm, l’histoire de la jeune fille, maudite par une méchante fée et ne pouvant être sauvée que par le baiser du véritable amour, a été adaptée en tant que ballet et produite en 1890 au Théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg. La Belle au bois dormant est toujours l’un des ballets les plus populaires et fait désormais partie jusqu’à ce jour du répertoire international du ballet classique.

Le ballet La Belle au bois dormant a été créé en étroite collaboration entre Peter I. Tschaikowski et Marius Petipa, probablement le plus important chorégraphe du XIXe siècle. Il fascine et chouchoute le connaisseur par sa perfection formelle et de son expression chorégraphique et musicale sophistiquée. Grâce à son caractère directe fantastique et à sa splendeur théâtrale, le ballet La Belle au bois dormant captive également un large public. Outre la scénographie grandiose du brillant metteur en scène Vyacheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg et la Scala de Milan, et leurs magnifiques costumes, l’élégance sans frontières et la légèreté insouciante de l’ensemble «Saint-Petersbourg Festival Ballet» proposent une version onirique et féérique d’un ballet classique qui continue de fasciner après plus de 100 ans.

