REPORTÉ- Irish Celtic le chemin des légendes Atlantia palais des congrès, 18 décembre 2021-18 décembre 2021, La baule.

REPORTÉ- Irish Celtic le chemin des légendes

le samedi 18 décembre à Atlantia palais des congrès

« A notre chère clientèle, Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous devons reporter la date initialement prévue : **LE 13 DECEMBRE 2020 – 14H00 ET 17H30 / A L’Atlantia, LA BAULE** Cette manifestation est effectivement reportée : **LE SAMEDI 18 DECEMBRE 2021 – 15H ET 20H30 / A L’Atlantia, LA BAULE** Nous tenons à nous excuser pour la gêne occasionnée. Les billets sont valables pour la séance reportée, comme suit : * Les billets achetés pour la séance de 13 Décembre à 14H00 sont valables pour la séance du Samedi 18 Décembre à 15H00 * Les billets achetés pour la séance de 13 Décembre à 17H30 sont valables pour la séance du Samedi 18 Décembre à 20H30 Si vous ne pouvez pas être disponible à la date reportée, merci de revenir vers vos points de ventes initiaux pour procéder au remboursement. » Indigo Productions Indigo Productions présentent : #### Irish Celtic » Le chemin des Légendes » Un Leprechaun* vous proposera de réaliser trois vœux si vous l’apercevez, le trèfle irlandais est composé de trois feuilles et maintenant IRISH CELTIC revient avec « LE CHEMIN DES LEGENDES », troisième et dernier volet de sa trilogie. Dans ce nouveau spectacle, nous retrouvons le charismatique et comique propriétaire irlandais Paddy Flynn et son fils, Diarmuid. Paddy lance un nouveau défi à Diarmuid. Il doit se lancer à la découverte des lieux qui ont forgé les mythes et légendes de cette sublime île d’émeraude. C’est un voyage touchant et émouvant, riche en histoires poétiques, danses irlandaises palpitantes et musiques celtiques envoutantes. En route pour « LE CHEMIN DES LEGENDES »… Direction, l’âme de l’Irlande ! *personnage né des légendes irlandaises typique du folklore irlandais à l’occasion de la Saint-Patrick. Réservations et informations : ATLANTIA : 02 40 11 51 51 Office de tourisme La Baule 02 40 24 42 51

Atlantia palais des congrès 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



2021-12-18T17:30:00 2021-12-18T03:30:00;2021-12-18T20:30:00 2021-12-18T06:30:00