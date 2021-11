Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe [REPORTÉ] HAROUN Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

[REPORTÉ] HAROUN Le Mans, 17 décembre 2021, Le Mans. [REPORTÉ] HAROUN Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture Le Mans

2021-12-17 – 2021-12-17 Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture

Le Mans Sarthe EUR 39 ATTENTION REPORT DU SPECTACLE DU 17 DECEMBRE 21 AU 10 MARS 2023 88 PROD présente:

HAROUN

“Seuls”

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Rue d'Arcole Palais des Congrès et de la Culture Ville Le Mans lieuville Rue d'Arcole Palais des Congrès et de la Culture Le Mans