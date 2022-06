[REPORTÉ] GOSPEL POUR 100 VOIX

2022-12-13 20:30:00 – 2022-12-13 EUR ATTENTION CE SPECTACLE EST reporté au 13 décembre 2022. Les billets restent valables pour la prochaine date. The Tour for Peace. Découvrez GOSPEL POUR 100 VOIX, la plus grande Mass Choir professionnelle au Monde. Grâce à ses chanteurs talentueux, débordants d'une énergie sans limite, vibrez sur les chansons les plus incontournables du répertoire gospel à travers un spectacle tout simplement époustouflant ! Véritable rencontre entre la douleur des esclaves noires et la joie de vivre des Caraïbes, le gospel est aujourd'hui un véritable phénomène de société qui touche par la force de son message et la beauté de ses chants. En coréalisation avec Ewilona Prod. dernière mise à jour : 2022-01-02 par

