Centre socio-culturel intercommunal LaMano, le vendredi 5 mars à 15:30

Pour débattre et réfléchir autrement, venez assister à des petites saynètes théâtrales proposées par la compagnie Quidam-théâtre. Ce spectacle sera suivi d’échanges sur la thématique de l’égalité des sexes. Parents : si vous souhaitez participer à l’échange, les enfants de moins de 10 ans peuvent être accueilli·es sur un autre espace. _Par le Centre socio-culturel intercommunal LaMano_

Gratuit, nombre de places limité, inscriptions obligatoires au 02 40 79 35 04

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-05T15:30:00 2021-03-05T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Nozay Autres Lieu Centre socio-culturel intercommunal LaMano Adresse Le Patis Jourdeau Nozay Ville Nozay