**En raison du couvre-feu décrété par le gouvernement, le concert du 11 mars est reporté à une date ultérieure.** ### Les Arts Renaissants Ce tout jeune ensemble rend hommage aux grands noms du répertoire baroque en continuant de faire vivre cette musique tout en la rendant plus moderne. **Interprètes**

Thomas Dunford, direction

Léa Desandre, mezzo-soprano **Programme

**Amazones : Vivaldi, Couperin, Porpora ![]() ### Plus d’infos [Site des Arts Renaissants ](http://www.arts-renaissants.fr/#section-n1) ![]()

De 11 € à 28 €

