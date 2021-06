Reporté en 2022 : Saison Culturelle – GR 5.0 > atelier d’écriture « Nos points sur la carte » Vains, 9 juin 2021-9 juin 2021, Vains.

Reporté en 2022 : Saison Culturelle – GR 5.0 > atelier d’écriture « Nos points sur la carte » 2021-06-09 19:00:00 19:00:00 – 2021-06-09 22:00:00 22:00:00

Vains Manche Vains

Le projet « Nos points sur la carte » débute par des ateliers d’écriture ouverts à tous. Au sein de ces ateliers, chacun pourra contribuer à l’imaginaire du récit dans un travail collectif d’écriture animé par les auteurs (trices).

Les écrits partagés et créés lors des ateliers d’écriture, formeront un récit fiction présenté au public. Ainsi l’auteur Jérémie Fabre et les autrices Nathalie Fillion et Marie Dilasser proposent un récit imaginaire qui se nourrit de leurs rencontres et échanges avec les habitant.e.s. Trois personnages racontent des lieux singuliers du territoire de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie, ils déterminent des points sur la carte qui tracent des parcours inattendus. Lien entre votre récit intime des endroits et les souvenirs qu’ils vous évoquent, l’histoire composée ensemble sera partagée en lecture le vendredi 11 juin, à 20h30, au Prieuré Saint-Léonard .

saison.culturelle@msm-normandie.fr +33 2 33 60 79 00

