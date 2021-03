[REPORTÉ EN 2022] LE MANS AUTO MOTO RETRO, 2 avril 2022-2 avril 2022, Le Mans.

[REPORTÉ EN 2022] LE MANS AUTO MOTO RETRO 2022-04-02 09:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 Centre des Expositions du Mans 1, avenue du Parc des Expositions

Le Mans Sarthe

EUR En raison de la crise sanitaire actuelle, l’édition 2021 de le Mans Auto Moto Rétro prévue les 3-4 avril 2021 n’aura finalement pas lieu.

Avec les nombreux reports d’événements dus au COVID 19, il n’a pas été possible de retrouver une nouvelle date sur 2021, le planning du centre des expositions étant déjà bien chargé sur le second semestre, la manifestation nécessitant une très grande surface d’exposition (trois halls + espaces extérieurs avec une période de montage et de démontage)..

C’est donc avec beaucoup de regrets, mais avec une note d’optimisme que nous vous donnons rdv les 2-3 avril 2022. Nous aurons beaucoup de plaisir à vous retrouver pour cette nouvelle édition de le Mans Auto Moto Rétro, dans des conditions d’accueil optimales

Le Mans Auto Moto Rétro vous donne rendez-vous au Centre des expositions du Mans.

+33 2 43 72 51 00 http://www.lemansautomotoretro.com/

