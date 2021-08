Uzès Uzès Gard, Uzès REPORTE EN 2022 – Cicada Festival Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Uzès

REPORTE EN 2022 – Cicada Festival Uzès, 3 septembre 2021, Uzès. REPORTE EN 2022 – Cicada Festival 2021-09-03 – 2021-09-04 Promenade des Marronniers Jardin de l’Evêché

Uzès Gard Uzès Gard Occitanie EUR 8 8 ! Festival reportée au 8 et 9 Juillet 2022 !

Voici la 5ème édition du Cicada Festival !

2 jours de festival, au Jardin de l’Evêché à Uzès. Une programmation musicale faite de Jazz, de Funk, de Disco, de House, de Techno, d’Électro et de Hip-hop. cicadafestival.uzes@gmail.com +33 6 77 74 11 51 dernière mise à jour : 2021-08-25 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

Détails Catégories d’évènement: Gard, Uzès Autres Lieu Uzès Adresse Promenade des Marronniers Jardin de l'Evêché Ville Uzès lieuville 44.01198#4.42294