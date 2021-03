Saint-Brevin-les-Pins Espace Boby Lapointe Saint-Brevin-les-Pins REPORTÉ: Donnez-moi des elles, par l’association les Z’Envolées et le service Jeunesse de la communauté de communes sud estuaire Espace Boby Lapointe Saint-Brevin-les-Pins Catégorie d’évènement: Saint-Brevin-les-Pins

REPORTÉ: Donnez-moi des elles, par l’association les Z’Envolées et le service Jeunesse de la communauté de communes sud estuaire Espace Boby Lapointe, 19 mars 2021-19 mars 2021, Saint-Brevin-les-Pins. REPORTÉ: Donnez-moi des elles, par l’association les Z’Envolées et le service Jeunesse de la communauté de communes sud estuaire

Espace Boby Lapointe, le vendredi 19 mars à 18:00

Spectacle créé par les jeunes du club 10/12, de la maison des jeunes de Saint-Brévin-les-Pins et des adhérent·es de l’association les Z’Envolées mêlant tissu aérien, chant, slam avec une mise en scène théâtralisée sur la thématique des droits des femmes. Une exposition photos de Kentin Guiton et une BD réalisée par le club pré-ados sur l’égalité femmes/hommes seront proposées.

Réserver vos places à m.chauvet@cc-sudestuaire.fr

Spectacle de théâtre et exposition Espace Boby Lapointe 108 Avenue Marechal Joffre Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Mindin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T18:00:00 2021-03-19T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Espace Boby Lapointe Adresse 108 Avenue Marechal Joffre Saint-Brevin-les-Pins Ville Saint-Brevin-les-Pins