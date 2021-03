La baule Palais des Congrès Atlantia La baule, Loire-Atlantique Des écrivains parlent d’argent – Fabrice Luchini Palais des Congrès Atlantia La baule Catégories d’évènement: La baule

REPORTÉ AU SAMEDI 12 JUIN 2021 – 20H00

====================================== * Si cette nouvelle date vous convient, attention pour accéder à ce spectacle **vos ****anciens billets doivent être échangés avant le 27 novembre 2020**

* Si cette nouvelle date ne vous convient pas, vous pouvez être remboursé dès à présent. [Se renseigner sur les modalités de remboursement](https://www.atlantia-labaule.com/fr/presse/38). **Date limite de remboursement : 27 novembre 2020** Pour les billets achetés dans les points de ventes extérieurs (Fnac, Leclerc, Digitick…), merci de vous rapprocher des points de vente pour connaître les modalités de remboursement ou les conditions de report. En attendant de vous retrouver dans notre salle de spectacle, prenez soin de vous et de vos proches. Au plaisir de vous retrouver parmi nous, L’équipe du Palais des Congrès Atlantia ### Assise production présente : **Des écrivains parlent d’argent** Spectacle de Fabrice Luchini Mise en scène Emmanuelle Garassino

Avec Fabrice Luchini Là aussi, encore une fois, la puissance hallucinante de la langue française, sa richesse éblouissante.

La joie de dire du Charles Péguy, de poursuivre avec Sacha Guitry, Emile Zola, Marcel Pagnol, Jean Cau… Tout cela dans un exercice précis, la lecture rigoureuse, sans obligation de spectaculaire, sur un sujet très investi, qui raisonne en chacun de nous, et que les écrivains éclairent avec leur intuition stylistique. Réservations et informations

ATLANTIA : 02 40 11 51 51

